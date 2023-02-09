Українську бронетехніку ремонтуватимуть у Чехії

Державне підприємство Чехії VOP CZ розпочне ремонтувати українську бойову бронетехніку, задіяну захисниками України у боях із російськими військами. Військово-промислове підприємство міста Новий Йічин підписало договір із концерном «Укроборонпром». Інформація розміщена на сайті Міноборони Чехії, який є засновником заводу. Подробиці про типи та кількість техніки, яка проходитиме ремонт в Чехії, сторони не публікують.

Підпис договору пов’язаний із укладеною між Чеською Республікою та Україною угодою, яка передбачає створення так званого «оборонного кластера». Мета підприємства – збільшення випуску бойової техніки та військового матеріалу для потреб України, яка бореться з агресором.