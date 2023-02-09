Політика

Українську бронетехніку ремонтуватимуть у Чехії

9 Лютого 2023 16:39
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допомога, чехія

Державне підприємство Чехії VOP CZ розпочне ремонтувати українську бойову бронетехніку, задіяну захисниками України у боях із російськими військами. Військово-промислове підприємство міста Новий Йічин підписало договір із концерном «Укроборонпром». Інформація розміщена на сайті Міноборони Чехії, який є засновником заводу. Подробиці про типи та кількість техніки, яка проходитиме ремонт в Чехії, сторони не публікують.

Підпис договору пов’язаний із укладеною між Чеською Республікою та Україною угодою, яка передбачає створення так званого «оборонного кластера». Мета підприємства – збільшення випуску бойової техніки та військового матеріалу для потреб України, яка бореться з агресором.


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