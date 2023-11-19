Українського підлітка, якого вивезли з Маріуполя до РФ, а потім вручили повістку, виїхав з Росії

17-річний український підліток Богдан Єрмохін, якого вивезли з окупованого Маріуполя та вручили повістку до підмосковного військкомату, залишив Росію і зараз перебуває в Білорусі. Про це він сам та його адвокат Катерина Бобровська розповіли виданню «Верстка».

У Білорусі підліток зустрівся зі своєю сестрою.

Уповноважений із прав людини Росії Тетяна Москалькова підтвердила, що Богдана Єрмохіна передали у Мінську сестрі з України.

Омбудсмен повідомила, що деякий час тому до неї звернувся український омбудсмен про сприяння возз’єднанню Богдана Єрмохіна та його сестри, які опинилися на території Росії та України.

“Ми не можемо розповісти всі обставини важкої долі хлопця-сироти, якого врятували наші військовослужбовці та вивезли з зруйнованого Маріуполя. Півтора роки він проживав, за його словами, у дбайливій добрій прийомній мамі з Підмосков’я”, – написала Москалькова в телеграм.

Богдан Єрмохін кілька років тому втратив обох батьків. До початку повномасштабної війни він навчався у металургійному коледжі у Маріуполі, а його законним представником був директор навчального закладу. Після того, як місто було зруйноване і перейшло під контроль російських військ, Єрмохіна вивезли на територію РФ і передали до прийомної родини у Підмосков’ї.

У березні 2023 року Єрмохін спробував втекти з Росії до України, проте співробітники російських спецслужб зупинили його неподалік кордону з Білоруссю. Омбудсмен Марія Львова-Бєлова, яка розповіла цю історію, наполягала, що те, що сталося, було провокацією і що Єрмохіна «намагалися виманити на територію України за допомогою маніпуляцій і погроз». Сам він не коментував інциденту.

У листопаді стало відомо, що Єрмохіну призначили прийом у підмосковному військкоматі на грудень 2023 року, коли йому виповниться 18 років. Підліток записав звернення до президента України Володимира Зеленського із проханням допомогти йому повернутися в Україну. Після цього Львова-Бєлова заявила, що повернення Єрмохіна в Україну погоджено.