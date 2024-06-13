Економіка

Українські забудовники починають залучати мігрантів, – Forbes
13 Червня 2024 20:01
бізнес, робота
Ілюстративне фото / Shutterstock

Українські компанії відчувають гострий дефіцит кадрів, на будівництві вже зараз не вистачає до 40% спеціалістів.

В умовах кадрового голоду будівельні компанії планують залучати мігрантів з Азії та Африки, пише Forbes Україна.

За даними Конфедерації роботодавців України, за два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%, до майже 300 тисяч людей.

Директорка будівельної компанії 7CI Group Ольга Гавура зазначила, що наразі будівельним компаніям не вистачає до 30–40% робочих спеціалістів. Загалом дефіцит кадрів нині відчувають 74% компаній в Україні, свідчить дослідження ринку праці від Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА).

В умовах нестачі працівників в Україні компанії шукають спеціалістів за кордоном. Зокрема, закордонних працівників вже залучив івано-франківський забудовник Blago Development. Вони мають приїхати у червні.


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