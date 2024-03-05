Економіка

Українські виробники можуть щомісяця виготовляти близько 150 тисяч дронів — Мінстратегпром

5 Березня 2024 13:29
читать на русском →
зброя, дрони
Безпілотники "Армії дронів" / Фото: Мінцифра

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр заявила, що українські виробники безпілотників наразі можуть щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції.

Про це Ганна Гвоздяр розповіла в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Всіх вразила фраза президента Зеленського про можливість виробництва в Україні мільйона дронів і багато людей в це чомусь не повірили. Можна запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. Я впевнена, що в цьому році ми побачимо позначки навіть у 2 мільйони”, — сказала урядовиця.

Гвоздяр також зазначила, що станом на сьогодні на власних потужностях Україна здатна виготовити близько 150 тисяч дронів, а за умови додаткового фінансування виробництва можна наростити кратно.

За її словами, загалом у цьому секторі задіяно близько 200 українських компаній, з яких майже 60 уже подані до державного замовлення.

“Також на цей рік у нас достатньо амбітні плани щодо розвитку ринку комплектуючих до безпілотників. Поки що в Україні є комплектуючі, які не виробляються або виробляються в недостатній кількості з імпортної сировини. Тому ми хочемо локалізувати виробництво певних компонентів, для чого входимо в альянси з міжнародними партнерами”, — сказала Гвоздяр.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Березня 2024 16:15

Міністр оборони Британії заявив, що Іран постачав РФ балістичні ракети
5 Березня 2024 15:31

МКС видав ордер на арешт російського воєначальника Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Соколова
5 Березня 2024 15:20

У ВМС повідомили про втрати особового складу знищеного «Сергія Котова»
5 Березня 2024 14:57

Розгляд справи Князєва розпочнеться 14 березня
5 Березня 2024 14:15

Мураєв пішов під суд з підозрою у державній зраді
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки