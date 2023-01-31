Техно

Українські воїни отримають 105 розвідувальних БПЛА Vector

31 Січня 2023 11:17
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розвідка, бпла

Компанія Quantum-Systems GmbH оголосила про постачання 105 додаткових розвідувальних БПЛА з великою тривалістю польоту типу Vector для військової підтримки Збройних сил України. Фінансується замовлення урядом Німеччини.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Крім того, з метою подальшої підтримки українських сил Quantum-Systems також оголошує про відкриття центру навчання операторів Vector в Україні. Цей заклад також стане місцевим центром для закупівлі запасних частин і послуг з ремонту.

Vector – це розвідувальний безпілотник із нерухомим крилом, який здатний злітати приземлятися вертикально. Розмах крила Vector складає 2,8 м, швидкість польоту – до 72 км/год. За повідомленнями розробника, для запуску БПЛА не потрібна пускова катапульта або злітно-посадкова смуга. Він працює при швидкості вітру до 12 м/с. Час польоту – до 120 хвилин, радіус дії системи – до 15 км (можливе збільшення до 25 км). В QS GmbH уточнюють, що завдяки оновленню програмного забезпечення Vector може працювати за відсутності GNSS (система супутникової навігації). Електрооптичний та інфрачервоний сенсори дозволяють безпілотнику виконувати місії як вдень, так і вночі.

“Це вже повторне замовлення безпілотників з боку України, й відтоді система змогла продемонструвати безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах”, – зазначено в повідомленні розвідки.


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