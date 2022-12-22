Українські військові навчатимуться використанню “Петріот” кілька місяців

Високопоставлений американський чиновник сказав журналістам, що українські військові протягом кількох місяців навчатимуться використання системи ППО “Петріот”, про постачання якої Києву офіційно заявила влада США.

“Петріот” вимагає навчання, і, як ми думаємо, знадобиться кілька місяців, щоб українські сили пройшли тренінги, які їм потрібні, щоб успішно його використати”, – цитує слова неназваного джерела телекомпанія CNN.

Чиновник додав, що в галузі ППО не існує рішень, які дозволяють вирішити усі проблеми. “Наше завдання – допомогти Україні зміцнити інтегрований багаторівневий підхід до протиповітряної оборони, – також сказав чиновник. – “Петріот” доповнить цілу низку систем середнього та малого радіусу дії, які надали ми та наші союзники у попередніх пакетах допомоги”.

Генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг, колишній командувач армією США в Європі, сказав CNN, що, ймовірно, є деякі нереалістичні очікування щодо того, що батарея Patriot зможе зробити для України.

«Ці системи не підхоплюють і не рухаються по полю бою», — сказав Гертлінг. «Ви розміщуєте їх десь, де захищаєте вашу найбільш стратегічну ціль, як місто, як Київ. Якщо хтось думає, що це буде система, яка поширюється на 500-мильному кордоні між Україною та Росією, вони просто не знають, як ця система працює».