Українські військові більше не “націоналісти”

Українські військові більше не є «націоналістами», принаймні у своїх щоденних зведеннях Міноборони РФ тепер не використовує цей термін. Як зауважили журналісти, до осені російське командування не скупилося на згадки «націоналістів», але з вересня їхня кількість стала різко скорочуватися.

«На початку вторгнення спікер МО Конашенков розділяв тих, хто нібито відступає або здається в полон, — їх він шанобливо називав українськими військовослужбовцями — і тих, хто чинить опір, — їх зневажливо обзивав «націоналістами».

Зміна риторики йде у руслі відмови від «денацифікації», як однієї з головних цілей, заявлених на початку війни. Опитування показували, що росіяни не розуміють цей термін і пропаганді складно просувати відповідну тезу.

«Це добре видно за ефірами програми «Вісті тижня» Дмитра Кисельова. У першому після початку війни випуску він не менше семи хвилин пояснював сенс «денацифікації». Але вже в квітневих випусках він або не використовував термін взагалі, або робив це один раз за весь випуск».

Беручі все до уваги, від боротьби з націоналістами Кремль повернув до боротьби з терористами. Для західних аналітиків однією із ознак цього повороту стали попередження Москви про провокацію з використанням «брудної бомби», яку нібито готує Київ.

«Ви можете зосередитися на повідомленнях про «брудні бомби», але я думаю, що тенденція, яка простежується в останні тижні, набагато ширша. Росія просуває ідею, що Україна є терористичною державою», – вважає розслідувач К. Уолтер.

Паралельно зі зміною ярликів українська влада перетворилася із «зграї наркоманів та неонацистів» (так Володимир Путін казав про неї на початку війни) на повноцінних партнерів, з якими можна вести переговори.

«Нічого тут незвичайного я не бачу, це питання узгодження позицій, роботи та зобов’язань – у цьому випадку з боку українських партнерів», – цитують Путіна російські ЗМІ.

Щоправда, далеко не всі схильні надавати значення словам, які звучать із Кремля.

«Путін багато що каже, але важливо, що він робить. А він просто знищує Україну. Вони для нього найжорстокіші вороги. Українську націю він ненавидить, Зеленського вони хочуть вбити. І тому я б, чесно кажучи, на слова не покладався», – каже юрист Марк Фейгін.

Змінив риторику навіть один із так званих представників «партії війни»: голова ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, який обзивав українського лідера «клоуном», раптово сказав, що Володимир Зеленський «твердий, впевнений у собі, прагматичний» та «симпатичний хлопець». Втім, інший «яструб» — Рамзан Кадиров продовжує таврувати українців як «сатаністів».