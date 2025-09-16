Українські війська уразили командні пункти угруповання “Центр” та 41-ї армії РФ

Сили оборони України успішно уразили командні пункти угруповання “Центр” та 41-ї армії Росії на Донеччині, застосувавши ракети та дрони.

У Генштабі ЗСУ підтверджують ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування.

Реклама

Реклама

8 вересня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

“Силами і засобами ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил, Сил безпілотних систем ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) “Центр” та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ”, – йдеться у повідомленні.

Ці військові формування загарбників діють на Покровському напрямку.

28 серпня командні пункти на цьому напрямку відвідував міністр оборони Росії Андрій Білоусов. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії успішно уразили українські оборонці.