Українські війська досягли помітного прогресу на півдні, – Кірбі

Війська України за останні дні домоглися помітного прогресу на південному напрямку. Мова йде про успіхи в районі другої лінії оборони Росії.

Про це заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Barron’s.

Відповідаючи на запитання про критику щодо того, що наступ ЗСУ на півдні країни проти окупаційних російських військ не просунувся значно за три місяці, Джон Кірбі визнав, що боротьба йшла повільніше, ніж сподівалася сама Україна.

“Тим не менш, за останні 72 години або близько того ми відзначили деякий помітний прогрес українських збройних сил на цьому південному напрямку”, – сказав Кірбі журналістам.

Він також додав, що ЗСУ домоглися певного успіху в районі другої лінії оборони Росії.