Спорт

Українські тенісистки встановили історичний рекорд на Australian Open

18 Січня 2024 18:44
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теніс

Одразу чотири українки пробилися до третього раунду Australian Open.

Учасницями 1/16 фіналу турніру стали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Це перший випадок в історії, коли така кількість українських тенісисток зіграє в третьому колі на турнірах Великого шлема.

Раніше одразу чотири українські тенісистки грали на Великих шоломах лише в другому колі: Australian Open-2018, US Open-2020 та цьогорічному розіграші Australian Open.

До цього до третього раунду на турнірах Великого шлема доходили максимум три українки: на Australian Open- 2018, Australian Open-2023 і US Open-2016.

У третьому колі Ястремська зіграє з проти Емми Наварро із США, Цуренко зустрінеться з білорускою Аріною Соболенко. Костюк проведе матч проти росіянки Еліни Аванесян, Світоліна зіграє зі швейцаркою Вікторією Голубич.


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