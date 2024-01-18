Українські тенісистки встановили історичний рекорд на Australian Open

Одразу чотири українки пробилися до третього раунду Australian Open.

Учасницями 1/16 фіналу турніру стали Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Це перший випадок в історії, коли така кількість українських тенісисток зіграє в третьому колі на турнірах Великого шлема.

Раніше одразу чотири українські тенісистки грали на Великих шоломах лише в другому колі: Australian Open-2018, US Open-2020 та цьогорічному розіграші Australian Open.

До цього до третього раунду на турнірах Великого шлема доходили максимум три українки: на Australian Open- 2018, Australian Open-2023 і US Open-2016.

У третьому колі Ястремська зіграє з проти Емми Наварро із США, Цуренко зустрінеться з білорускою Аріною Соболенко. Костюк проведе матч проти росіянки Еліни Аванесян, Світоліна зіграє зі швейцаркою Вікторією Голубич.