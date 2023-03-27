Українські танкісти закінчили навчання з Challenger 2

Українські військовослужбовці завершили у Великій Британії навчання управлінню танками Challenger 2 і повернулися до України. Про це британське видання The Guardian пише із посиланням на міністерство оборони Сполученого Королівства.

У січні прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про намір передати Києву 14 бойових машин цього типу, того ж місяця українські військові прибули до королівства для навчання.

“Очікується, що українські екіпажі та танки будуть на позиціях до весняного контрнаступу, який, як вважають, знаходиться у розробці.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що українські солдати «повернуться на батьківщину краще екіпірованими, але з не меншою небезпекою»”, – пише The Guardian.