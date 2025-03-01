Політика

Українські спортсмени звернулися до Зеленського
1 Березня 2025 13:05
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Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою та ветераном війни, який проходить лікування в США, в Українському домі у Вашингтоні. 28 лютого 2025 / Фото Офіс президента України
Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою та ветераном війни, який проходить лікування в США, в Українському домі у Вашингтоні. 28 лютого 2025 / Фото Офіс президента України

Багаторазовий призер Олімпійський ігор та олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловився про суперечку, яка виникла в Овальному кабінеті Білого дому між президентами США і України, підтримавши Володимира Зеленського.

«Поки єдине, що гарно вміє робити Трамп, – це об’єднувати українців. Тільки єднання нації навколо головної мети – виживання – у найкризовіші моменти історії дає нам шанс боротися далі. Українці це неодноразово демонстрували.

І навіть коли нам складно і ми стікаємо кров’ю, ми ніколи й нікому не дамо права нас принижувати. Єднаймося», – написав Беленюк в Instagram.

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан також підтримала президента України, опублікувавши допис в Instagram.

«Вам не потрібно носити костюм, щоб бути найшанованішою людиною в кімнаті. Пишаюся своїм Президентом. Пишаюся тим, що я українка. Слава Україні», – написала Харлан.

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх підтримала Зеленського, опублікувавши допис на своїй сторінці в Instagram.

«Ми стояли. Стоїмо. І будемо стояти. Дякуємо за мужність, пане президенте», – написала Магучіх.


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