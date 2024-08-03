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Українські шаблістки вибороли Олімпійське золото!
3 Серпня 2024 21:51
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Олімпійські чемпіонки / Фото НОК

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова — Олімпійські чемпіонки у командній шаблі!

3 серпня на Олімпійських іграх 2024 в Парижі відбувся командний турнір у фехтуванні – у шаблі серед жінок.

У фіналі збірна України провела поєдинок проти команди Південної Кореї.

Команди йшли врівень весь поєдинок. Харлан вийшла на вирішальну дуель за рахунку 37:40. Ольга зуміла зрівняти рахунок (40:40) та принести перемогу Україні (45:42)!

Є золото Олімпійських ігор 2024!

Раніше в 1/4 фіналу українки перемогли Італію (45:37), а у півфіналі взяли гору над Японією (45:32).

Південна Корея виграла у США (45:35) та Франції (45:36). У матчі за бронзу Японія виграла у Франції (45:40).

Раніше в індивідуальних змаганнях лідер збірної Ольга Харлан здобула бронзову медаль ОІ-2024.


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