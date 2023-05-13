Суспільство

Українські розвідники отримають сотню безпілотників Vector із штучним інтелектом

13 Травня 2023 17:00
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німеччина, гур, безпілотники

У межах контракту Міністерства оборони України з німецькою  компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH, українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector, які оснащені штучним інтелектом. Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина.

У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою, повідомили у ГУР.

Для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: «пташка» у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 метра та запускається з руки.  

БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин.  

Завдяки захищеним каналам передачі даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.  

Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.  


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