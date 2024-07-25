Кримінал

Українські правоохоронці знешкодили агентів ФСБ, які готували підпали торгових центрів у Європі
25 Липня 2024 09:29
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Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів в Україні та Євросоюзі.

У результаті спецоперації у різних регіонах нашої держави нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей, повідомляє СБУ.

Повідомляється, що основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії.

“Під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередку та його спільника. Зловмисники діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби РФ”, – йдеться у повідомленні.

До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі.

За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об’єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.

“Щоб “відрядити” завербованих підпалювачів за кордон, фігуранти готували для них підроблені документи. Зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб”, – додали у СБУ.

Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об’єктів на камери власних телефонів для подальшого “звіту” до ФСБ.

Медіафайли агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі.

Вилучені речові докази / Фото: СБУ

Під час 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях фігурантів вилучено:

  • мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності;
  • автомат АК, пістолети, зокрема Gloсk 19 з набоями та глушниками;
  • банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів.

Затриманим за державну зраду загрожує покарання – аж до довічного позбавлення волі.


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