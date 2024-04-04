Українські партизани виявили російське судно спеціального призначення – АТЕШ

Українські партизани виявили російське судно спеціального призначення в одній із бухт тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ” у Телеграмі.

“Нами було виявлено катер спеціального призначення проєкту 21980 «Грачонок». Цей катер призначений для боротьби з диверсійно-терористичними силами та засобами в акваторіях пунктів базування”, – йдеться у повідомленні.

Партизани повідомили, що що цей тип окупанти розробили з метою відмивання грошових коштів.

“І, мабуть, головний конструктор проєкту Речицький має відповісти на кілька запитань представникам компетентних органів”, – наголосили в АТЕШ.