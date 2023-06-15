Українські оператори розповіли як Patriot нищив “Кинджали”

Полковник Сергій Яременко, командир 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Центр» поділився, як українці першими у світі знищили ракети Х-47 «Кинджал». А ще до 4 травня цього року ніхто не був певен, що комплекс Patriot на це здатен.

— Усі тренування із застосування комплексу Patriot за різними типами балістичних ракет, які є на озброєнні країни агресора, проводилася у режимі імітації. Та навіть під час симуляції повітряної обстановки результати не були 100-відсотковими. Наш підрозділ, перші розрахунки, які навчались менше ніж три місяці, зуміли знищити гіперзвукову ракету Х-47, яку путін відніс до розряду «аналоговнєт». Відверто кажучи, я і сам усвідомив, що ми збили саме «Кинджал» тільки після дослідження уламків аналітиками-експертами. А вже 16 травня ми довели, що це точно не випадковість. Майже одночасно з різних напрямків летіло 16 балістичних цілей, більшість із них прицільно на комплекс Patriot. Завжди пишаюсь підлеглими, та цього разу навіть я був шокований їхньою витримкою. Люди розуміли, що безпосередньо на них рухаються балістичні ракети. Вони не запанікували ні на секунду, діяли злагоджено та організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їх знищення на мінімальній дальності, достатньо високо, аби зменшити вірогідність пошкоджень інфраструктури. Я був на зв’язку з командиром дивізіону й розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування. Після доповіді: «Повітряний простір чистий, усі цілі знищені» — емоцій ніхто не стримував… Уже пізніше ми дізнались, що серед цих цілей було 6 «Кинджалів». Думаю, такі ж емоції, як у нас, були й у країн-партнерів. Кращої реклами для виробників не придумаєш, їхній комплекс реалізував себе повною мірою, довів, що здатний знищувати цілі, які росіяни позиціонували неможливими для збиття.

У зенітників є традиція позначати на комплексах знищені цілі. Та полковник Яременко каже, що трафарету «Кинджал» поки не виготовили, хоч загалом Patriot за якийсь місяць роботи вже знищив понад 80 повітряних цілей.

— Цікаво було переглянути російські пабліки, де вони переконували, що Patriot застосовували американські розрахунки, адже його неможливо вивчити за той термін, що був виділений країнами-партнерами. Насправді ж командир підрозділу, який навчався в США, вже за місяць телефонував і переконував: «Забирайте нас, ми вже все вивчили, все вміємо, готові захищати Україну!». Звісно, окрім знищення повітряних цілей, є чимало інших важливих аспектів, до прикладу, швидка зміна позицій. Тому ми продовжуємо аналізувати роботу західних комплексів, вивчаємо всі тонкощі їхньої роботи.