Українські лікарні отримають від Латвії €100 тисяч на підтримку функціонування

Уряд Латвії виділить 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медичних закладів.

Про це йдеться на сайті латвійського МЗС.

Відповідно до схваленого проєкту Міністерство закордонних справ уповноважують зробити внесок від імені Латвії на підтримку роботи українських медичних установ.

Кошти будуть спрямовані на їх реконструкцію та забезпечення медичним обладнанням, функціонування та лікування пацієнтів.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я Латвії у співпраці з МОЗ України та посольствами збирає інформацію щодо терміново необхідних ліків, виробів медичного призначення та обладнання, а також триває робота з організації ще одного відправлення пожертвувань медзакладам України.

Рішення латвійської влади є відповіддю на ракетний обстріл Росією дитячої лікарні “Охматдит” у Києві.

“8 липня 2024 року Росія завдала ракетного удару по найбільшій в Україні дитячій лікарні “Охматдит” і центру жіночого здоров’я та планування сім’ї ISIDA. Під час ударів було поранено або загинуло кілька пацієнтів і лікарів обох медичних установ. Ці атаки спричинили серйозні порушення в роботі медичних закладів і створили додаткове навантаження на інші українські лікарні”, — йдеться у повідомленні МЗС.