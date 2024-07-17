Політика

Українські лікарні отримають від Латвії €100 тисяч на підтримку функціонування
17 Липня 2024 13:48
читать на русском →

Уряд Латвії виділить 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медичних закладів.

Про це йдеться на сайті латвійського МЗС.

Відповідно до схваленого проєкту Міністерство закордонних справ уповноважують зробити внесок від імені Латвії на підтримку роботи українських медичних установ.

Кошти будуть спрямовані на їх реконструкцію та забезпечення медичним обладнанням, функціонування та лікування пацієнтів.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я Латвії у співпраці з МОЗ України та посольствами збирає інформацію щодо терміново необхідних ліків, виробів медичного призначення та обладнання, а також триває робота з організації ще одного відправлення пожертвувань медзакладам України.

Рішення латвійської влади є відповіддю на ракетний обстріл Росією дитячої лікарні “Охматдит” у Києві.

“8 липня 2024 року Росія завдала ракетного удару по найбільшій в Україні дитячій лікарні “Охматдит” і центру жіночого здоров’я та планування сім’ї ISIDA. Під час ударів було поранено або загинуло кілька пацієнтів і лікарів обох медичних установ. Ці атаки спричинили серйозні порушення в роботі медичних закладів і створили додаткове навантаження на інші українські лікарні”, — йдеться у повідомленні МЗС.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
17 Липня 2024 15:07

Ще 95 захисників звільнені з російського полону
17 Липня 2024 15:02

Європарламент офіційно засудив візит Орбана до РФ
17 Липня 2024 14:30

Ще двоє дітей повернулись з окупації на підконтрольну територію України  
17 Липня 2024 12:46

У 2025 році Німеччина планує вдвічі зменшити підтримку України 
17 Липня 2024 11:37

Безугла вийшла з партії “Слуга Народу”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки