Українські інженери розробили новий розвідувальний безпілотник WarDog

Українські розробники представили новий розвідувальний безпілотник WarDog, який може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Система WarDog розвідує, навіть якщо придушено GPS-сигнал, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Дрон може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком та до 30 км у режимі автопілота. Швидкість безпілотника — 12–15 м/с”, – повідомив Федоров.

Як зазначив міністр, безпілотники вже успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська — дрон працював в умовах подавлення сигналу GPS на висоті вище 50 м.

“Серед переваг WarDog військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БпЛА, щоб “зір артилерії” ставав ще гострішим”, – підсумував Федоров.