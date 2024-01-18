Суспільство

Українські хакери викрали документацію на 500 об’єктів міноборони РФ, – ЗМІ

18 Січня 2024 19:14
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хакер

Хакери угруповання Blackjack, які, ймовірно, пов’язані зі Службою безпеки України, зламали одне з російських державних підприємств, що будує військові об’єкти на всій території рф. Попередньо, вони викрали технічну документацію на 500 об’єктів міністерства оборони окупантів.

Про це hromadske повідомило джерело у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, хакери вивантажили понад 1,2 ТБ даних «Головного військово-будівельного управління спеціальними об’єктами». Це інформація про арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми, зокрема ті, що розташовані на окупованих територіях, та інша технічно-проєктна документація.

«Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації. Тепер будувати нові об’єкти доведеться по пам’яті», — пояснило джерело.


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