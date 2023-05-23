“Українські диверсанти” в Бєлгородській області: що відомо

На територію Білгородської області Росії зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ, заявив учора губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Цій заяві губернатора передували активні репости українських та російських телеграм-каналів кадрів з українським танком, який, буцімто, заїхав на територію російського КПП “Грайворон”.

А бійці “Російського добровольчого корпусу” (РДК) заявили, що вже вкотре перетнули кордон Росії та України й опублікували на підтвердження цього відео. Інше формування, Легіон “Свобода Росії”, стверджує, що його учасники нібито захопили російський населений пункт Козинка.

В Офісі Зеленського заперечила причетність України до цих подій. А в українській розвідці заявили ВВС Україна, що за подіями у Бєлгороді стоять “певні російські групи”.

Губернатор Білгородської області повідомив про запровадження у регіоні режиму контртерористичної операції.

Що ж відбувається в прикордонних регіонах Росії?

“Українська ДРГ”

Про те, що на територію Білгородщини зайшла українська ДРГ, в понеділок по обіді офіційно заявила влада області.

“Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника”, – написав у своєму телеграм-каналі губернатор цього російського регіону В’ячеслав Гладков.

Перед тим він повідомив, що Грайворонський округ з 9-ї ранку перебуває під обстрілами з боку ЗСУ.

Про постраждалих спочатку не йшлося, однак згодом губернатор заявив: під час обстрілу села Глотове поранені двоє людей.

Зокрема – жінка в реанімації у тяжкому стані, заявив Гладков.

Інформацію про те, що на російському кордоні тривають бої, активно ширили також телеграм-канали. Зокрема повідомляли, що під удар потрапив російський КПП “Грайворон”.

Український телеграм-канал “Скринька Пандори” опублікував відео, на якому, як стверджують, український танк заїхав на територію російського КПП “Грайворон”.

Російський телеграм-канал Shot з посиланням на неназвані джерела написав також про “бій з українською ДРГ” біля села Дронівка на кордоні Бєлгородської області.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що “Путіну доповіли про спробу прориву українських диверсантів”.

Мета цієї диверсії, за його словами, “відвернути увагу від бахмутського напрямку” та “мінімізувати політичний ефект” від втрати Бахмута.

“Триває робота з видавлювання українських диверсантів з російської території та знищення цієї диверсійної групи, сил та засобів на місці достатньо”, – додав Пєсков.

“Диверсії” Російського добровольчого корпусу

Тим часом бійці “Російського добровольчого корпусу” (РДК) заявили, що втретє перетнули кордон Росії та України.

РДК вже двічі заявляв, що його бійці перетинали кордон Росії.

Цього разу вони опублікували три п’ятисекундні відео. На першому кілька людей у військовій формі стоять на тлі вказівника на село Безлюдівка у Бєлгородській області. На другому – теж озброєні люди біля знаку села Чуровичі у Брянській області. На третьому – біля знаку села Любимівка; таке прикордонне село є у Курській області.

Судячи з відео, вилазки диверсанти робили вночі.

Першу вилазку РДК начебто здійснив 2 березня біля села Брянської області.

Російська влада тоді заявила, що в результаті дій диверсантів загинув місцевий житель, президент Росії назвав це терактом.

Українська ж влада тоді заявила, що ніяк не пов’язана з інцидентом і жодних “диверсійно-розвідувальних груп” до Росії не відправляла, назвавши історію про українські ДРГ у Росії свідомою провокацією.

Що каже Україна

Українська влада ніколи не підтверджує атаки на території РФ і твердить, що жодних “диверсійно-розвідувальних груп” до Росії не відправляє.

Після останніх подій у Бєлгородській області у ГУР заявили, що за подіями у Бєлгороді стоять не українські, а російські групи.

“Подібні ситуації – наслідок подій, які відбувались із повномасштабним вторгненням Росії в Україну. За нашими оцінками, росіяни вже не можуть витримувати агресивної політики Путіна і його режиму”, – сказав представник ГУР Андрій Черняк.

“Ми цього очікували, ми це бачили і ми думаємо, що такі дії будуть продовжуватися”, – наголосив він.

Радник голови офісу українського президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має “безпосереднього стосунку” до подій в Бєлгородській області, хоча “із цікавістю спостерігає” за ними.

“Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії”, – іронічно зазначив Подоляк.

Що це за “Російський добровольчий корпус”?

“Російський добровольчий корпус” – добровольче формування росіян, які воюють за Україну. Його учасники неодноразово брали на себе відповідальність за дії у російському прикордонні.

РДК позиціонує себе як структуру, не пов’язану з іншим збройним формуванням росіян в Україні – Легіоном “Свобода Росії”.

Серед членів РДК, зокрема, Ілля Богданов – колишній старший лейтенант прикордонного управління ФСБ з Владивостока, який у 2014 році переїхав в Україну і згодом воював у склади ДУК “Правого сектору”, зокрема пройшов бої в Донецькому аеропорті.

Інший відомий боєць “Корпусу” – Денис Нікітін. Саме його вважають командиром “Російського добровольчого корпусу”.

За словами Дениса Нікітіна, вони створили РДК за прикладом інших національних формувань, на зразок “Грузинського легіону” чи білоруських формувань. Хоча зробити це в рамках ЗСУ їм було непросто через недовіру до росіян.

Але згодом вдалося вирішити це питання завдяки особистому рішенню президента Зеленського.

Так само непросто отримати офіційні військові квитки ЗСУ для бійців РДК. Наразі відомо, що офіційний статус в “Корпусі” має лише частина його учасників.

Режим “контртерористичної операції”

У Білгородській області з 22 травня запроваджено режим контртерористичної операції, повідомляє у своєму телеграм-каналі губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Він пише, що режим передбачає обмеження: “від перевірки у фізичних осіб документів, що засвідчують їх особу, до призупинення діяльності небезпечних виробництв й організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини”.

Гладков також назвав нові цифри постраждалих мешканців прикордонного Грайворонського міського округу: за його даними, їх уже вісім, загиблих немає.

Гладков також зазначив, що більшість жителів Грайворона та сусідніх сіл вже залишили цю територію.