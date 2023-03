Українські дрони тримають російський флот у Севастополі у напрузі – британська розвідка

Російський флот в окупованому Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки дронів. Це стримує активність військових кораблів, повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 22 березня щонайменше три безпілотні надводні кораблі і один безпілотний літальний апарат спробували завдати удару по російській військово-морській базі Севастополь в окупованому Криму.

Згідно з повідомленнями з відкритих джерел, один дрон було зупинено захисними бонами, а два підірвано в гавані. Російські офіційні особи заявили, що жодне російське судно не постраждало.

При цьому в ході попередньої атаки дронів на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик “Іван Голубець” та фрегат “Адмірал Макаров”.

“Незважаючи на те, що нові атаки, швидше за все, не завдали шкоди жодному військовому об’єкту, загроза дронів, ймовірно, продовжує стримувати дії російського Чорноморського флоту”, – зазначають у Міноборони Британії.

