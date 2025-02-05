Українські десантники взяли в полон 21 російського військового в Курській області

Українські десантники спільно з іншими підрозділами взяли в полон 21 російського військовослужбовця в Курській області.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Вони обрали вірний шлях, здавшись в полон Збройним Силам України. Замість того, щоб брати участь в безглуздих м’ясних штурмах без належної підготовки та підтримки. Закликаємо всіх військовослужбовців армії рф – не реалізовуйте фантазії вашого диктатора, здавайтеся в полон”, – йдеться у повідомленні.

Полоненим також надали необхідну медичну допомогу.