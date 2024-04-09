Українські БПЛА атакували навчальний авіацентр в РФ

Вночі 9 квітня два безпілотники атакували Борисоглiбський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області.

Джерела “Української правди” в ГУР повідомляють, що це спецоперація військової розвідки України.

“Черговими силами ППО і засобами РЕБ на території Воронезької області виявлено і знищено БПЛА літакового типу. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Наслідки на землі уточнюються”.

Водночас російські Telegram-канали публікують відео і повідомляють, що два безпілотники атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова в Борисоглiбську.

За даними “Бази”, перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні 4-го поверху близько 3 ранку. А через годину туди ж поцілив і другий безпілотник. Astra пише, що обидва безпілотники вибухнули.

Унаслідок атаки пошкоджений фасад і вікна навчального центру. Повідомляється, що постраждалих немає.

За даними джерела “Української правди” в ГУР, це операція військової розвідки України. Щодо наслідків – за попередніми даними, уражено головний виробничий цех.

За словами співрозмовника УП, інформація про збиття безпілотників російською ППО не відповідає дійсності.