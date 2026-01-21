Українські БпЛА або “Фламінго”: у РФ заплуталися, виправдовуючи удар власної ракети ППО по житловому будинку

У ніч проти 21 січня в аулі Нова Адигея, що межує з Краснодарським краєм, пролунала серія вибухів, після чого у житловому будинку спалахнула пожежа. Місцеві жителі зафіксували момент запуску ракети російської ППО, яка замість перехоплення цілі влучає у багатоповерхівку.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Місцева влада спочатку заявила про “приліт БпЛА”, внаслідок чого постраждали щонайменше восьмеро людей, зокрема дитина.

За даними аналітиків, у житловий будинок могла влучити російська ракета протиповітряної оборони. На оприлюднених кадрах, як зазначається, видно траєкторію польоту та пряме влучання снаряда в будівлю.

Деякі Z-канали спочатку слідом за главою регіону стверджували, що будинок атакували українські БпЛА, однак, коли з’явилися кадри очевидців із зафіксованою ракетою, змінили риторику: тепер, за їхньою версією, в будинок влучила українська далекобійна ракета “Фламінго”.

Офіційні служби наразі не оприлюднили детальної інформації щодо причин інциденту та точного масштабу руйнувань.