        Українські БпЛА або “Фламінго”: у РФ заплуталися, виправдовуючи удар власної ракети ППО по житловому будинку

        Галина Шподарева
        21 Січня 2026 09:54
        Невдала робота ППО у РФ / Фото: Exilenova+
        У ніч проти 21 січня в аулі Нова Адигея, що межує з Краснодарським краєм, пролунала серія вибухів, після чого у житловому будинку спалахнула пожежа. Місцеві жителі зафіксували момент запуску ракети російської ППО, яка замість перехоплення цілі влучає у багатоповерхівку.

        Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

        Місцева влада спочатку заявила про “приліт БпЛА”, внаслідок чого постраждали щонайменше восьмеро людей, зокрема дитина.

        За даними аналітиків, у житловий будинок могла влучити російська ракета протиповітряної оборони. На оприлюднених кадрах, як зазначається, видно траєкторію польоту та пряме влучання снаряда в будівлю.

        Деякі Z-канали спочатку слідом за главою регіону стверджували, що будинок атакували українські БпЛА, однак, коли з’явилися кадри очевидців із зафіксованою ракетою, змінили риторику: тепер, за їхньою версією, в будинок влучила українська далекобійна ракета “Фламінго”.

        Офіційні служби наразі не оприлюднили детальної інформації щодо причин інциденту та точного масштабу руйнувань.


