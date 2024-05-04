Українські бомби доукоплектують сенсорами проти РЕБів

Сполучені Штати замовили сенсори, які нададуть американським авіабомбам з JDAM-ER України можливість вражати комплекси радіоелектронної боротьби, пише Мілітарний.

Повітряні сили США уклали контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates на сенсори Home-on GPS.

Цими сенсорами оснастять комплекти JDAM-ER, які встановлюють на авіаційні бомби.

Плани щодо надання Україні JDAM-ER з новими сенсорами виникли у зв’язку з тим, що західні високоточні боєприпаси, як повідомляється, страждають від російських систем впливу на GPS.

Система Home-on GPS має дати змогу українським JDАM-ER націлюватися на глушники GPS.

По суті, це перетворить один із видів зброї, на яку найбільше впливає цей контрзахід, на зброю, яка використовується для прямого ураження її.

Це слідує за зростаючими повідомленнями про те, що російські перешкоди серйозно знижують ефективність боєприпасів, що поставляються союзниками з GPS-наведенням, включаючи JDAM-ER.

За контрактом компанія Scientific Applications and Research Associates отримає 23 млн доларів на «придбання шукачів перешкод Home-on GPS» та їх інтеграцію у комплекти Joint Direct Attack Munition.

JDAM-ER використовуються в Україні як мінімум з березня 2023 року. Для застосування цієї зброї використовуються радянські літаки МиГ-29 та Су-27.