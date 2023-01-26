Економіка

Українські біженці в Чехії перерахували податки та внески на суму 8 млрд крон

26 Січня 2023 18:57
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біженці, чехія

Близько 8 млрд крон або 329 млн євро податкових сум до скарбниці Чехії, внесків у системи медстрахування та соцзабезпечення перерахували українські біженці, які знайшли собі в країні роботу. Дані оголосив голова Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки Маріан Юречка, повідомляє Радіо Прага.

Тільки медичні страхові компанії отримали понад 4 млрд. крон. Роботою зараз у Чехії забезпечено близько 100 тисяч громадян України, які рятуються від війни. «Виплачена з держбюджету біженцям допомога таким чином починає поступово окупатися», – заявив міністр під час спеціальної прес-конференції.

Зареєстровані біженці, які отримали візи тимчасового захисту, мають право в Чехії влаштовуватися на роботу без будь-яких обмежень. Роботодавці лише зобов’язані повідомити про прийом біженців, як це відбувається у разі працевлаштування будь-яких іноземців.

Як раніше повідомлялося, що у Чехії близько 70% прийнятих на роботу українських працівників – це жінки.

Як повідомив Маріан Юречка, Чехія на допомогу українським біженцям інвестує не лише власні бюджетні гроші, але також кошти фондів Європейського союзу та UNICEF. На європейські гроші в країні, наприклад, організуються для біженців мовні та адаптаційні курси.


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