“Українське Радіо” відновило мовлення у деокупованому Вовчанську на Харківщині

Українське Радіо Харків відновило мовлення у деокупованій Вовчанській громаді, що розташована за кілька кілометрів від кордону з РФ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Наразі у Балаклії, Куп’янську та Ізюмі також проводять роботи з очищення радіостанції від завалів. Після подачі електропостачання до станцій розпочнемо відновлення”, — йдеться у повідомленні.

Cлухати Українське Радіо Харків можна на частотах: Харків — 106,1 FM, Краснокутськ — 91,5 FM, Зачепилівка — 103,7 FM, Ізюм — 102,5 FM, Куп’янськ — 105,1 FM, Великий Бурлук — 105,4 FM, Кегичівка — 104,3 FM, Первомайський — 102,6 FM, Балаклія — 89,1 FM.