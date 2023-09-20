Українське МЗС звернулось до Польщі із закликом відкинути емоції у зерновому питанні

Міністерство закордонних справ України закликає польську сторону відкинути емоції і перевести діалог щодо експорту зерна у конструктивне русло.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка у Фейсбуці.

Ніколенко зазначив, що МЗС України детально поінформоване про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

Речник МЗС повідомив, що під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив Президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка.

«Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло», – зазначив Ніколенко.