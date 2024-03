Українське МЗС закликало ЗМІ не називати фарс в Росії словом “вибори”

Міністерство закордонних справ України закликало журналістів не називати фарс у Росії словом “вибори”.

Таку заяву оприлюднили на сторінці відомства в соцмережі X.

“ЗМІ — це повідомлення фактів. Сьогодні, як ніколи, життєво важливо не сприяти Кремлю у створенні ілюзії виборчого процесу та утриматись від того, щоб називати цей фарс “виборами” мовою демократичних держав”, — зазначили у МЗС.

Media is about reporting facts.



Today, more than ever, it is vital not to assist the Kremlin in creating the illusion of an electoral process and to refrain from referring to this farce as "elections" in the language of democratic states. pic.twitter.com/kBBh3KUInt