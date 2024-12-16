Українське МЗС дало відповідь на заклик президента Словаччини до територіальних поступок Росії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву президента Словаччини Петера Пеллегріні, який висловив думку, що для досягнення миру Україні доведеться поступитися частиною своїх територій. У МЗС нагадали про історію словаків, коли вони віддавали свої землі агресору, підкресливши, що це не призвело до миру.

Про заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що у випадку з Словаччиною, коли території були передані агресору в ім’я миру, це не принесло позитивних результатів для самого словацького народу та інших країн.