Політика

Українське МЗС дало відповідь на заклик президента Словаччини до територіальних поступок Росії
16 Грудня 2024 13:39
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мзс, Словаччина, україна
Георгій Тихий / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву президента Словаччини Петера Пеллегріні, який висловив думку, що для досягнення миру Україні доведеться поступитися частиною своїх територій. У МЗС нагадали про історію словаків, коли вони віддавали свої землі агресору, підкресливши, що це не призвело до миру.

Про заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що у випадку з Словаччиною, коли території були передані агресору в ім’я миру, це не принесло позитивних результатів для самого словацького народу та інших країн.


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