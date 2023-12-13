Політика

Українська влада запрошує Туска якнайшвидше відвідати Київ — ЗМІ

13 Грудня 2023 12:05
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польща

Україна прагне почати перезавантаження відносин і Польщею, тому домовляється про візит до Києва прем’єра Польщі Дональда Туска.

Про це повідомляє видання Onet.

За словами джерел видання, вже деякий час українська влада намагається домовитися, щоб Дональд Туск вирушив до Києва в одну з перших закордонних поїздок. Співрозмовники підтверджують ймовірний найближчий візит нового польського прем’єра до України.

“Це, звісно, ​​логістично складно. 16 годин їзди в один бік і 16 годин їзди в інший бік. Але польські та західні політики регулярно їздять до Києва… Такий візит був би природним”, – сказав один із політиків “Громадянської платформи”.

Зазначається, що Україна сподівається на перезавантаження відносин із Польщею.


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