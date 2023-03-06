Спорт

Українська тенісистка після перемоги на турнірі відмовилась тиснути руку росіянці

6 Березня 2023 14:57
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теніс

Українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку своїй російській суперниці Варварі Грачовій після перемоги у фіналі ATX Open в американському Остіні, штат Техас.

Костюк перемогла Грачову 6-3 7-5, передає CNN.

Тенісистки зазвичай потискають один одному руки в кінці матчів, але Костюк відмовився це робити з Грачовою.

Киянка Костюк на січневому Australian Open заявила, що не буде тиснути руку суперницям росіянам чи білорусам.

У вересні вона відмовилася потиснути руку Вікторії Азаренко з Білорусі на US Open.

20-річна спортсменка присвятила свій перший титул Жіночої тенісної асоціації (WTA) в одиночному розряді рідній країні.

«Перебуваючи в тому становищі, в якому я перебуваю зараз, виграти цей титул надзвичайно особливе», – сказала Костюк. «І я хочу присвятити цю перемогу Україні та всім людям, які зараз воюють і гинуть».

Костюк у своїй вдячній промові не згадала переможену фіналістку, хоч це також є традицією.

Перемога на турнірі, перша для українки після Еліни Світоліної у 2021 році, підняла Костюк на 40-е місце в рейтингу WTA.


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