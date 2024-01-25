Суспільство

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла у півфіналі Australian Open-2024

25 Січня 2024 15:03
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теніс, спортсмени

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла у півфіналі Australian Open-2024 китаянці Цінь Вень Чжен у двох сетах, і вибула з престижного турніру.

Про це пише “Суспільне Спорт”

Повідомляється, що Ястремська вп’яте у кар’єрі зіграла в основі австралійського мейджора, куди цьогоріч відібралася через кваліфікацію.

На Australian Open-2024 Даяна перемогла двох чемпіонок Грендслем: у першому колі розгромила переможницю Вімблдону-2023 Маркету Воундрошову, а у четвертому пройшла володарку титулів Australian Open 2012 та 2013 років.

На турнірі у Мельбурні Ястремська вперше у кар’єрі вийшла у півфінал тенісного мейджора. У 1/2 фіналу українка зустрілася з китаянкою Цінь Вень Чжен, яка також дебютувала на цьому етапі на турнірах Грендслем. Це була перша очна зустріч у кар’єрі тенісисток.

Після завершення виступу Ястремська, що розпочала Australian Open 93-ю в рейтингу, здійснила стрибок одразу на 64 позиції — до 29-го місця.

Також українка вперше зіграла у півфіналі турніру Грендслем, дотепер її найкращим результатом було четверте коло на Вімблдоні-2019.

У фіналі Australian Open-2024 китаянка Цінь Вень Чжен зіграє проти “нейтральної” тенісистки з Білорусі Аріни Сабалєнки, яка захищає титул у Мельбурні.


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