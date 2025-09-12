        Суспільство

        Українська ППО знешкодила 33 з 40 російських безпілотників

        Галина Шподарева
        12 Вересня 2025 09:14
        Робота мобільної вогневої групи / Фото: Західне ОТО НГУ
        У ніч на 12 вересня, починаючи з 22:00 11 вересня, росіяни запустили по Україні 40 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 20 з цих дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 33 БпЛА Shahed, “Гербера” та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

        Зафіксовано влучання шести ударних БпЛА на трьох локаціях.


