Українська команда посіла шосте місце у змішаній естафеті Кубка світу в Контіолахті

У суботу, 30 листопада, на етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у фінському Контіолахті відбулася класична змішана естафета. Команду України представляли Христина Дмитренко, Юлія Джима, Антон Дудченко та Віталій Мандзин, які завершили гонку на шостій позиції.

На першому етапі Христина Дмитренко використала один додатковий патрон під час стрільби лежачи й покинула вогневий рубіж одинадцятою. У стрільбі стоячи біатлоністка показала бездоганний результат, піднявшись на п’яте місце, але передала естафету вже дев’ятою.

Юлія Джима, яка виступала на другому етапі, схибила один раз під час стрільби лежачи, залишившись дев’ятою. Проте на стійці спортсменка стріляла ідеально та передала естафету сьомою.

Третій етап за Антоном Дудченком: його стрільба лежачи була бездоганною, що дозволило підняти команду на шосту позицію. Однак на стійці біатлоніст використав два додаткові патрони та передав естафету на тому ж шостому місці.

На завершальному етапі Віталій Мандзин без помилок відпрацював стрільбу лежачи й утримав шосту позицію. На стрільбі стоячи спортсмен використав два додаткові патрони, зберігши місце для України в топ-6.

Перемогу в змішаній естафеті здобула Норвегія, випередивши на фініші команду Франції. Швеція завершила гонку на третьому місці.

Нагадаємо, що новий сезон Кубка світу з біатлону стартував сьогодні з одиночної змішаної естафети, де українці Олена Городна та Артем Тищенко посіли дев’яте місце.

Наступні гонки в Контіолахті заплановані на неділю, 1 грудня. Чоловіча естафета розпочнеться о 14:45, а жіноча — о 18:25 за київським часом.