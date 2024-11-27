Українська делегація прибула до Сеула обговорювати військову допомогу, – ЗМІ

Цього тижня делегація України на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим перебуває в Південній Кореї, обговорюючи можливість надання озброєння для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі делегація провела переговори з радником із національної безпеки Південної Кореї Шін Вон Сіком. Також плануються перемовини з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

Офіційного підтвердження візиту від уряду Південної Кореї наразі немає, а представники адміністрації президента та Міністерства оборони утримуються від коментарів.

У жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському мовнику KBS заявив про намір Києва надіслати запит на постачання артилерії та систем ППО. Цей візит, ймовірно, є продовженням таких ініціатив.