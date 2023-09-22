Техно

“Українська бронетехніка” поставила ЗСУ тисячі 122-мм пострілів

22 Вересня 2023 13:45
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зброя

Тисячі нових дефіцитних 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом сьогодні доставлено Збройним Силам України.

Про це повідомили у підприємстві.

“Українська бронетехніка” в кооперації з декількома країнами НАТО продовжує постачати боєприпаси, які вкрай необхідні для підтримки українського Контрнаступу та звільнення наших територій.

“Роль артилерії в нинішній війні складно переоцінити. Тому можливість виготовляти та постачати артилерійські боєприпаси для нас у пріоритеті.  Наша компанія працює над збільшенням щомісячних обсягів виробництва артилерійських боєприпасів. В найближчих планах, – наростити кількість  122-мм пострілів в рази”,  – розповів генеральний директор ТОВ “Українська бронетехніка” Владислав Бельбас.


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