Техно

“Українська Бронетехніка” поставила ЗСУ перші тисячі 122-мм боєприпасів

25 Серпня 2023 19:40
читать на русском →
зброя

В Україну доставили першу партію з тисяч осколково-фугасних артилерійських пострілів калібру 122-мм виробництва країн ЄС у співпраці з компанією “Українська Бронетехніка” .

Про це повідомляють у пресслужбі виробника.

Виробництво пострілів з повним зарядом триває у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Дані боєприпаси призначені для буксированих артилерійських гармат Д-30 та самохідних артилерійських установок 2С1 “Гвоздика”.

Зазначається, що запустити виробництво боєприпасів вдалося завдяки відновленню комерційних зв’язків та об’єднавши виробників компонентів до пострілів з різних країн Європи.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Серпня 2023 18:09

Уряд запровадив електронний документообіг під час проходження ВЛК
25 Серпня 2023 19:40

“Українська Бронетехніка” поставила ЗСУ перші тисячі 122-мм боєприпасів
25 Серпня 2023 19:06

Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень, – Генштаб
25 Серпня 2023 16:16

У Харківській області посилюють мобілізацію
25 Серпня 2023 15:16

Контрнаступ не провалився, ЗСУ прорвали першу лінію оборони, – Міллі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки