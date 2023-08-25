“Українська Бронетехніка” поставила ЗСУ перші тисячі 122-мм боєприпасів

В Україну доставили першу партію з тисяч осколково-фугасних артилерійських пострілів калібру 122-мм виробництва країн ЄС у співпраці з компанією “Українська Бронетехніка” .

Про це повідомляють у пресслужбі виробника.

Виробництво пострілів з повним зарядом триває у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів Східної Європи.

Дані боєприпаси призначені для буксированих артилерійських гармат Д-30 та самохідних артилерійських установок 2С1 “Гвоздика”.

Зазначається, що запустити виробництво боєприпасів вдалося завдяки відновленню комерційних зв’язків та об’єднавши виробників компонентів до пострілів з різних країн Європи.