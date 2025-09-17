Українські бронемашини Inguar-3 почали надходити на озброєння Нацгвардії

Бронемашини українського виробництва Inguar-3 почали надходити на озброєння Національної гвардії. Перші машини помітили у 18-й бригаді під час дооснащення антидроновими решітками.

Фотографії нової техніки опублікувало видання RTVE, авторка світлин — Тетяна Джафарова.

Бронеавтомобілі Inguar Defence були законтрактовані українським урядом наприкінці минулого року.

Бронемашина Inguar-3 в ремонтному підрозділі 18-ї бригади НГУ / Фото: Тетяна Джафарова

Під час випробувань передсерійного прототипу в Серебрянському лісництві бійці “Азову” позитивно оцінили прохідність Inguar-3, та надали рекомендації для доопрацювань.

Згідно з держзамовленням, перші машини мали надійти замовникам цього літа з інтегрованою бортовою станцією радіоелектронної боротьби. Водночас військові просили розробників встановити штатні антидронові решітки або передбачити кріплення під них. На опублікованих фото комплекти антидронових надбудов поки відсутні.