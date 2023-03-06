Кримінал

Українська біженка померла після того, як була знайдена без свідомості на пляжі в Англії

6 Березня 2023 22:11
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14-річна українська дівчина-біженка померла після того, як її знайшли без свідомості на пляжі в Південному Девоні, Англія, йдеться в заяві поліції Девона і Корнуолла в понеділок.

Смерть дівчини розглядається як “незрозуміла”, і поліція просить усіх, хто може мати записи з камер відеоспостереження або дверного дзвінка, поділитися ними з поліцією для допомоги в розслідуванні, передає CNN.

«Нам зателефонували ввечері в суботу, 4 березня, із повідомленням про зникнення 14-річної дівчинки з району Доліш», — сказала детектив-інспектор Беккі Дейвіс з поліції Девона і Корнуолла.

«Локалізовані пошуки проводилися за підтримки поліцейського гелікоптера та берегової охорони, і на пляжі Доліш було знайдено непритомну особу», — сказала Девіс. «Згодом її доставили вертольотом до Королівської лікарні Девона та Ексетера, де вона пізніше, на жаль, померла. Офіційна ідентифікація відбулася і найближчі родичі були поінформовані».

Девіс сказав, що загибла дівчина була громадянкою України, яка проживала в районі Доліш. “Було встановлено контакт з українським посольством, і міністерство внутрішніх справ також знає про цей інцидент”, – сказав він.

Поліція підтвердила CNN, що дівчина та її мати є українськими біженцями. Поліція не розголошувала імені дівчини.

«Наразі ця смерть розглядається як нез’ясована, і триває розслідування обставин цієї смерті. Наші думки з родиною та друзями дівчинки-підлітка в цей трагічний час», – додала Девіс.

Поліція повідомила, що поліцейські залишаються в районі Доліш і проводять опитування по домівках і намагаються отримати будь-які записи з камер відеоспостереження.

Поліція повідомила, що наразі жодної додаткової інформації щодо справи не надається.

За останніми даними ООН, у Великобританії перебувають понад 160 тисяч українських біженців


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