Економіка

Українська авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат для польотів у США

25 Вересня 2023 18:52
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авіа

Українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на польоти в США — сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Для польотів у повітряному просторі США дозволи надали чотирьом літакам Boeing 737-800 у флоті авіакомпанії: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.

За даними сервісу flightradar24, зараз ці літаки звершують рейси до Польщі, Литви, Молдови, Єгипту, Туреччини, Ізраїлю та інших країн.

У компанії зазначили, що на новому ринку планують розвивати напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів.


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