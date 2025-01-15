Українська армія налічує 880 тисяч військових, – Зеленський 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська армія налічує 880 тисяч військових, які боронять всю країну.

Про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

“Наразі 600 тисяч представників російського контингенту на території нашої держави. Що стосується української армії, на сьогодні вона – 880 тисяч. Але 880 тисяч – захищають всю територію. Російські війська зосереджені на кількох напрямках, тому в деяких напрямках у них є кількісна перевага”, – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна підтримує ініціативу введення миротворців, хоча поки йдеться лише про “загальні речі”. Питання планують обговорити з лідером Великої Британії, його порушували з балтійськими партнерами. Однак президент наголосив, що треба мати “повну мапу гарантій”, де іноземний військовий контингент може стати його частиною.

Крім того, до гарантій безпеки має увійти питання зброї. За словами Зеленського, українське виробництво нині покриває 33-34% всієї зброї, близько 30% — Європа та близько 40% — США.