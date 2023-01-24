Україною прокотилася хвиля гучних відставок. Кого звільнили і за що?

У вівторок стало відомо відразу про кілька гучних відставок в українських структурах: в офісі президента, міністерстві оборони, генеральній прокуратурі та серед глав регіонів.

Першим президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення заступника глави офісу президента України Кирила Тимошенко.

Заяву про звільнення Тимошенко подав напередодні.

“Дякую президентові України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи щодня і щохвилини”, – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Кирило Тимошенко перебував у команді Зеленського ще від часів його передвиборчої президентської кампанії.

Посаду заступника голови офісу президента він обійняв 21 травня 2019 року (тоді структура називалася адміністрацією президента).

Конкретні причини його відставки поки що не називаються, але останнім часом він ставав фігурантом низки корупційних скандалів.

Наприклад, у преси виникли питання до його нерухомості та дорогих автомобілів.

Критика через витрати великих бюджетних коштів звучала на адресу Тимошенка ще до війни, коли він курирував ініційовану владою програму стратегічного розвитку “Велике будівництво”.

Другою відставкою дня стало звільнення з посади заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

Його відставку підтримав міністр оборони Олексій Рєзніков.

Шаповалов написав заяву на тлі скандалу навколо закупівлі харчування для військових на передовій.

Минулої суботи у пресі з’явилися повідомлення про те, що міністерство оборони нібито закуповує продовольство для військових за значно завищеними цінами.

У своїй заяві про відставку Шаповалов написав, що йде через великий суспільний резонанс, але самі звинувачення щодо корупції назвав бездоказовими маніпуляціями навколо теми забезпечення збройних сил України.

Міністерство оборони назвало звинувачення на адресу заступника міністра безпідставними, але наголосило, що його відставка стала гідним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрацією того, що інтереси оборони вищі, ніж будь-які кабінети чи крісла”.

“Міноборони дотримується принципу нульової толерантності до корупції, з повагою ставиться до демократичного контролю та забезпечить абсолютну прозорість для проведення будь-яких перевірок уповноваженими органами”, – йдеться у заяві відомства.

Міноборони висловило сподівання, що такі відповідальні рішення, як відставка В’ячеслава Шаповалова, допоможуть владі України зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів.

Третє гучне звільнення торкнулося заступника генпрокурора України Олексія Симоненка.

Указ про звільнення його з посади за власним бажанням підписав у вівторок генеральний прокурор Андрій Костін.

Причиною скандалу стали фотографії в Інстаграмі, на яких Симоненко відпочиває на курорті в іспанській Марбельї.

За інформацією журналіста Михайла Ткача, який послався на джерела у правоохоронних органах, заступник генпрокурора перебував у відпустці за кордоном 10 днів.

Симоненко вирушив до Іспанії з дружиною автомобілем львівського підприємця та депутата Григорія Козловського, у супроводі його ж охоронця, стверджує журналіст.

Напередодні президент Володимир Зеленський у своєму зверненні оголосив, що відтепер українські чиновники не зможуть їздити за кордон із недержавними цілями.

Також відправлено у відставку голови п’яти обласних адміністрацій:

Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Запорізької області Олександр Старух

Київської області Олексій Куліба

Сумської області Дмитро Живицький

Херсонській області Ярослав Янушевич

Між тим, Кабінет міністрів погодив звільнення кількох працівників уряду, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 24 січня.

Зокрема, Кабмін звільнив:

заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка

заступників міністра розвитку громад та територій Івана Лукерю та В’ячеслава Негоду

Крім того, уряд звільнив двох заступників голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Анатолія Іванкевича та Віктора Вишньова.