Спорт

Українка Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал Олімпіади-2024 з художньої гімнастики
8 Серпня 2024 20:17
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16-річна Таїсія Онофрійчук виступає у кваліфікації індивідуального багатоборства з художньої гімнастики на літніх Олімпійських іграх-2024 / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

16-річна українка Таїсія Онофрійчук пройшла у фінал особистого багатоборства у художній гімнастиці на Олімпійських іграх 2024.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Кваліфікація складалася з виконання чотирьох дисциплін: вправах із м’ячем, стрічкою, булавами та обручем. Усього брали участь брали 24 гімнастки.

Онофрійчук стартувала із вправи з обручем, отримавши від суддів оцінку 34,250 бала. Це був п’ятий результат у цьому виді програми.

У вправі з м’ячем українка набрала 35,250 балів, поступившись лише чинній чемпіонці світу, німкені Дар’ї Варфоломєєв.

Далі Онофрійчук виконала вправу з булавами. Отримавши 33.750 бала, вона вийшла на друге місце загального заліку.

Після виступу зі стрічкою, за який вона отримала 32,500 бала, спортсменка достроково гарантувала собі участь у фіналі. Він відбудеться 9 серпня.


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