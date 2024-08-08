Українка Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал Олімпіади-2024 з художньої гімнастики

16-річна українка Таїсія Онофрійчук пройшла у фінал особистого багатоборства у художній гімнастиці на Олімпійських іграх 2024.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Кваліфікація складалася з виконання чотирьох дисциплін: вправах із м’ячем, стрічкою, булавами та обручем. Усього брали участь брали 24 гімнастки.

Онофрійчук стартувала із вправи з обручем, отримавши від суддів оцінку 34,250 бала. Це був п’ятий результат у цьому виді програми.

У вправі з м’ячем українка набрала 35,250 балів, поступившись лише чинній чемпіонці світу, німкені Дар’ї Варфоломєєв.

Далі Онофрійчук виконала вправу з булавами. Отримавши 33.750 бала, вона вийшла на друге місце загального заліку.

Після виступу зі стрічкою, за який вона отримала 32,500 бала, спортсменка достроково гарантувала собі участь у фіналі. Він відбудеться 9 серпня.