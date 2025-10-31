Українка Ольга Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики U23

22-річна важкоатлетка з Дружківки Ольга Івженко виборола три золоті медалі на чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років, який триває в Албанії. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

У ваговій категорії до 58 кг українська спортсменка не залишила шансів суперницям, ставши найкращою у всіх дисциплінах:

ривок — 95 кг,

поштовх — 115 кг,

сума двоборства — 210 кг.

Перевага Івженко над найближчою суперницею становила 21 кг, що забезпечило їй титул абсолютної чемпіонки Європи U23.

Реклама

Реклама

Міністерство відзначило, що змагання тривають до 4 листопада, і закликало українців підтримувати команду важкоатлетів, які продовжують виступи в Албанії.