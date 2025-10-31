        Спорт

        Українка Ольга Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики U23

        Сергій Бордовський
        31 Жовтня 2025 13:39
        читать на русском →
        Ольга Івженко — абсолютна чемпіонка Європи з важкої атлетики серед молоді / Фото: Міністерство молоді та спорту України
        22-річна важкоатлетка з Дружківки Ольга Івженко виборола три золоті медалі на чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років, який триває в Албанії. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

        У ваговій категорії до 58 кг українська спортсменка не залишила шансів суперницям, ставши найкращою у всіх дисциплінах:

        • ривок — 95 кг,
        • поштовх — 115 кг,
        • сума двоборства — 210 кг.

        Перевага Івженко над найближчою суперницею становила 21 кг, що забезпечило їй титул абсолютної чемпіонки Європи U23.

        Міністерство відзначило, що змагання тривають до 4 листопада, і закликало українців підтримувати команду важкоатлетів, які продовжують виступи в Албанії.


