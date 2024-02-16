Українка Коляденко стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби

Українка Ірина Коляденко виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи-2024 з боротьби у Бухаресті.

У фіналі у вагової категорії до 65 кг Коляденко перемогла румунку Катерину Зелених з рахунком 6:0.

Коляденко принесла Україні першу золоту медаль на Євро-2024. Загалом для Ірини це третя золота нагорода на європейській першості. У 2021 та 2023 роках вона перемагала у ваговій категорії до 62 кг. У цій же вазі Ірина завоювала бронзу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Україна завершила чемпіонат Європи з жіночої боротьби з шістьма нагородами.

Срібло на турнірі завоювали Аліна Філіпович (до 59 кг), Тетяна Сова-Ріжко (до 68 кг) та Анастасія Шустова (до 76 кг). Бронзовими призерками стали Соломія Винник (до 57 кг) та Юлія Ткач-Остапчук (до 62 кг).