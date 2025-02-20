Україні як гарантію безпеки можуть запропонувати автоматичний вступ до НАТО, якщо РФ порушить мирний договір, – NBC News

Керівництво США розглядає варіант, за якого до договору про завершення війни РФ проти України буде включено пункт про те, що Україну автоматично приймуть до НАТО, якщо Росія порушить умови угоди.

Про це йдеться в статті NBC News, присвяченій наростаючій останніми днями конфронтації між США та Україною.

Адміністрація США розглядає такий варіант як одну з гарантій безпеки України, розповіли журналістам джерела серед американських чиновників. За їхніми словами, пункт про автоматичний вступ до НАТО може стати відповіддю на головні побоювання Києва та його європейських союзників – що Росія під час перемир’я збере сили і знову вторгнеться в Україну.

Міністр оборони США Піт Гегсет 12 лютого під час свого першого виступу на засіданні контактної групи з питань України заявив, що США не вважають членство України в НАТО “реалістичним результатом врегулювання війни шляхом переговорів”.

За даними NBC News, Гегсет відійшов від заготовленої промови і виступив із більш різкими заявами про можливість прийняття України в НАТО. Джерела телеканалу стверджують, що в чернетках промови йшлося про те, що гарантії безпеки для України “не повинні надаватися через членство в НАТО”.

Зі свого боку угода щодо рідкоземельних металів – найважливіший компонент побудови стратегічного партнерства між США та Україною, яке в підсумку сприятиме гарантіям безпеки для Києва після завершення війни, йдеться у статті NBC News. За інформацією каналу, саме в цьому міністр фінансів США Скотт Бессент намагався переконати президента України Володимира Зеленського. Поки що угода залишається в “підвішеному стані”, ідеться в статті.