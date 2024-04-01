Техно

Україні вдалося в рази збільшити виробництво дронів дальньої дії, – Федоров

1 Квітня 2024 21:35
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Макет українського ударного БПЛА "Лютий" / Фото: DEFENSE EXPRESS

У порівнянні з минулим роком Україні вдалося вдесятеро збільшити виробництво дронів дальньої дії.

Про це в інтерв’ю Welt повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 км”, – заявив Федоров.

На думку Федорова, результат війни залежить саме від розвитку безпілотних технологій. Та наразі про переможця у технологічній війні важко говорити, адже “на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас”.


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