Україні треба дозволити вражати цілі на території РФ, – Макрон 

Україна повинна мати можливість відповідати на російські ракетні удари, знищуючи об’єкти на території РФ.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час спільної пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише Bloomberg.

“Україну фактично атакують із баз у Росії. Ми повинні дозволити їм ліквідувати військові об’єкти, з яких запускають ракети”, — заявив він.

Канцлер Німеччини своєю чергою наголосив, що Україна “має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить”, а західні країни, які допомагають Україні зброєю, “виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві”.